أخبار السيارات| لكزس LX 700 مضادة للهجمات ..5 موديلات هاتشباك 2026 تبدأ من 630 ألف جنيه

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



مضادة للرصاص والهجمات.. لكزس LX 700 بقدرات عالية التصفيح

كشفت ميامي آرمورد بالتعاون مع إنكاس الكندية، عن النسخة لكزس LX 700 المعدلة، والتي تأتي بقدرات مختلفة، حيث تنتمي إلى فئة السيارات المصفحة، بعد حزمة من التدريع الخاص بها، إلى جانب المفهوم الرياضي الخاص بهذه النسخة الشهيرة.

5 سيارات هاتشباك موديل 2026 في مصر.. تبدأ من 630 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، مع تنوع الأسعار والتصميمات أيضًا، منها فئة الهاتشباك صاحبة الشعبية الكبيرة.

أسعار ومواصفات تويوتا راف فور 2026 في السعودية

تواصل تويوتا راف فور 2026 حضورها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة في السوق السعودي، مع طرح مجموعة متنوعة من الفئات التي تعتمد على محركات بنزين وتقنيات هجينة، إلى جانب حزمة من التجهيزات.

لوتس تقدم مشروع سوبركار هجينة جديدة ضمن خطة Focus 2030

كشفت شركة لوتس عن نيتها إطلاق سيارة سوبركار جديدة في عام 2028 تحمل الاسم الداخلي Type 135، وذلك ضمن خطتها Focus 2030، ويأتي هذا الطراز ليعتمد على منظومة هجينة متقدمة تجمع بين محرك احتراق داخلي من فئة V8 وتقنيات كهربائية مساعدة.

مانسوري تكشف عن حزمة Soft Kit لبورشه 911 توربو S

كشفت مانسوري عن حزمة تعديل خارجية جديدة مخصصة لطراز بورشه 911 Turbo S 992.2، حملت اسم Soft Kit، ويأتي هذا الطاقم الجديد ليقدم معالجة تصميمية تجمع بين الطابع الرياضي واللمسات الانسيابية دون الوصول إلى مستويات التعديلات القصوى المعتادة من MANSORY.