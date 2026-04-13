سعر ومواصفات لوتس إميرا 2026 في السعودية

تعد السيارة لوتس إميرا واحدة من أبرز الإصدارات الرياضية المقدمة من العلامة الإنجليزية، وتنطلق في السوق السعودي عبر باقة من القدرات الفنية، مع تصميم رياضي وبلمسات عصرية.

محركات وأداء لوتس إميرا

تضم إميرا 2026 عدة خيارات من المحركات، حيث تأتي بمحرك تيربو سعة 2.0 لتر تقدم قوة تصل إلى 365 حصان، مع عزم يبلغ 430 نيوتن متر، وتتصل بناقل حركة مزدوج القابض من 8 سرعات، ما يسمح بالتسارع إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.4 ثانية.

وتوفر فئات V6 محركًا بسعة 3.5 لتر يولد قوة تصل إلى 406 حصان، مع خيار ناقل يدوي أو أوتوماتيكي، ويحقق تسارعًا قريبًا من 4.3 ثانية، أما النسخة الأعلى تجهيزًا بمحرك تيربو محسّن فتصل قوتها إلى 406 حصان وعزم 480 نيوتن متر، مع قدرة على التسارع خلال 4.0 ثوانٍ وسرعة قصوى تقارب 291 كيلومتر في الساعة.

تجهيزات السيارة لوتس إميرا

دعمت لوتس إميرا بمجموعة واسعة من أنظمة الحماية والمساعدة، تشمل هذه التجهيزات حساسات أمامية وخلفية، وكاميرا للرؤية الخلفية، إلى جانب مثبت سرعة متكيف، كما تضم السيارة وسائد هوائية متعددة تشمل الأمامية والجانبية والستائرية، بالإضافة إلى أنظمة التحكم في الثبات والجر، ونظام المكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، وتقنيات مساعدة مثل التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ التلقائية، وتنبيه مغادرة المسار، ومراقبة حركة المرور الخلفية.

تأتي المقاعد بتصميم رياضي مع استخدام خامات مثل جلد نابا أو ألكانتارا، وتوفر المقاعد إمكانية التعديل الكهربائي مع خاصية الذاكرة، إلى جانب التدفئة والتبريد، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.25 بوصة تدعم أنظمة الربط الذكي، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية بحجم 12.3 بوصة، ونظام صوتي مكون من 7 سماعات، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف بتصميم رياضي، وإضاءة داخلية محيطية، ونظام تكييف أوتوماتيكي.

سعر السيارة لوتس إميرا 2026 في السعودية

تُطرح لوتس إميرا 2026 في السوق السعودي بسعر يقارب 493 ألف ريال.