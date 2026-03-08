قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تقطع 1400 كم .. لوتس إليتر إكس الهجينة | صور

لوتس إليتر إكس الهجينة الجديدة
لوتس إليتر إكس الهجينة الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة لوتس عن طرازها الجديد لوتس إليتر إكس الهجينة، وتنتمي إليتر إكس لفئة السيارات الـ SUV الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

لوتس إليتر إكس الهجينة الجديدة

مواصفات لوتس إليتر إكس الهجينة الجديدة

زودت سيارة لوتس إليتر إكس الهجينة بالعديد من المميزات من ضمنها، فتحات تبريد إضافية في المقدمة لتغذية محرك الاحتراق الداخلي، وبها نظام عادم مدمج بذكاء يحافظ على المظهر العصري، أما من الداخل فالمقصورة يوجد عبارة عن قمرة قيادة رقمية تستخدم أجود أنواع المواد المستدامة، وبها شاشات نحيفة تمنح السائق شعور بالسيطرة التامة.

لوتس إليتر إكس الهجينة الجديدة

محرك لوتس إليتر إكس الهجينة

تعتمد لوتس إليتر إكس على نظام هجين موسع للمدى ، وهو عبارة عن نظام يجمع بين محركين كهربائيين، وبها بطارية سعة 70 كيلوواط/ساعة، بجانب محرك بنزين 4 أسطوانات سعة 2000 سي سي يعمل كمولد للطاقة.

وتنتج سيارة لوتس إليتر إكس الهجينة قوة إجمالية تصل إلى 939 حصان، وذلك يجعلها أقوى من النسخة الكهربائية بالكامل، ويمكن للسيارة ان تقوم بقطع مسافة 322 كم/ساعة بالشحنة الكهربائية فقط، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 3.7 ثانية، ويمكن شحن السيارة من 30% حتي 80 % في مدة 8 دقائق فقط، بينما يصل المدى الإجمالي مع خزان الوقود إلى أكثر من 1400 كم/ساعة .

سعر لوتس إليتر إكس الهجينة

لوتس إليتر إكس الهجينة الجديدة

تباع سيارة لوتس إليتر إكس الهجينة في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 570 ألف ريال سعودي .

لوتس إليتر إكس الهجينة الجديدة

وجدير بالذكر انه عند وضع لوتس إليتر إكس الهجينة في كفة الميزان أمام لامبورجيني أوروس، نجد صراع بين فلسفتين، وهو ان أوروس تعتمد على محرك 8 سلندر التقليدي والإرث الإيطالي الصاخب، بينما تقدم لوتس تجربة رقمية صامتة وعنيفة في آن واحد.

لوتس إليتر إكس الهجينة الجديدة

وتتفوق لوتس بوضوح في القوة الحصانية حيث تصل إلي 939 مقابل 657 في أوروس S، كما أن نظام الدفع الهجين في لوتس يوفر كفاءة استهلاك وقود لا يمكن للمنافس الإيطالي مجاراتها، ومع ذلك، تظل أوروس أخف وزناً، مما يمنحها رشاقة أكبر في المنعطفات الحادة، لكن لوتس عوضت ذلك بأنظمة تعليق هوائية ثنائية الحجرات وقضبان منع انقلاب نشطة تعمل بنظام 48 فولت.

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأنظمة القتالية العالمية لتأمين سماء مصر

