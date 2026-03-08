تقطع 1400 كم .. لوتس إليتر إكس الهجينة | صور

كشفت شركة لوتس عن طرازها الجديد لوتس إليتر إكس الهجينة، وتنتمي إليتر إكس لفئة السيارات الـ SUV الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مواصفات لوتس إليتر إكس الهجينة الجديدة

زودت سيارة لوتس إليتر إكس الهجينة بالعديد من المميزات من ضمنها، فتحات تبريد إضافية في المقدمة لتغذية محرك الاحتراق الداخلي، وبها نظام عادم مدمج بذكاء يحافظ على المظهر العصري، أما من الداخل فالمقصورة يوجد عبارة عن قمرة قيادة رقمية تستخدم أجود أنواع المواد المستدامة، وبها شاشات نحيفة تمنح السائق شعور بالسيطرة التامة.

محرك لوتس إليتر إكس الهجينة

تعتمد لوتس إليتر إكس على نظام هجين موسع للمدى ، وهو عبارة عن نظام يجمع بين محركين كهربائيين، وبها بطارية سعة 70 كيلوواط/ساعة، بجانب محرك بنزين 4 أسطوانات سعة 2000 سي سي يعمل كمولد للطاقة.

وتنتج سيارة لوتس إليتر إكس الهجينة قوة إجمالية تصل إلى 939 حصان، وذلك يجعلها أقوى من النسخة الكهربائية بالكامل، ويمكن للسيارة ان تقوم بقطع مسافة 322 كم/ساعة بالشحنة الكهربائية فقط، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 3.7 ثانية، ويمكن شحن السيارة من 30% حتي 80 % في مدة 8 دقائق فقط، بينما يصل المدى الإجمالي مع خزان الوقود إلى أكثر من 1400 كم/ساعة .

سعر لوتس إليتر إكس الهجينة

تباع سيارة لوتس إليتر إكس الهجينة في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 570 ألف ريال سعودي .

وجدير بالذكر انه عند وضع لوتس إليتر إكس الهجينة في كفة الميزان أمام لامبورجيني أوروس، نجد صراع بين فلسفتين، وهو ان أوروس تعتمد على محرك 8 سلندر التقليدي والإرث الإيطالي الصاخب، بينما تقدم لوتس تجربة رقمية صامتة وعنيفة في آن واحد.

وتتفوق لوتس بوضوح في القوة الحصانية حيث تصل إلي 939 مقابل 657 في أوروس S، كما أن نظام الدفع الهجين في لوتس يوفر كفاءة استهلاك وقود لا يمكن للمنافس الإيطالي مجاراتها، ومع ذلك، تظل أوروس أخف وزناً، مما يمنحها رشاقة أكبر في المنعطفات الحادة، لكن لوتس عوضت ذلك بأنظمة تعليق هوائية ثنائية الحجرات وقضبان منع انقلاب نشطة تعمل بنظام 48 فولت.