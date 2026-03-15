بين الحقيقة والشائعة .. صور نتنياهو تحت الركام تثير التساؤلات والشكوك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية شائعات تفيد بمقتل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد انتشار صور قيل إنها توثق إصابته إصابة خطيرة أثناء وجوده بين أنقاض مبانٍ مدمرة.

وظهرت في إحدى اللقطات شخصية تحمل ملامح قريبة منه، بينما يقوم جنود بسحبه من بين الركام، ما أثار جدلاً واسعًا حول صحة هذه المزاعم.

وافادت الموقع الإسرائيلية بأن هذه الصور غير حقيقية، موضحًا أنها صُنعت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا تستند إلى أي واقعة فعلية

وفى هذا الصدد، بدأ رواد مواقع التواصل الإجتماعي في سرد توقعاتهم لوفاة نتنياهو، مشيرين إلى حقائق ودلائل عدة تثبت بالفعل مقتله خلال الأسبوع الماضي.

ونفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم اغتياله في رد إيراني على الضربات الأمريكية والإسرائيلية

وقال المكتب: "هذه أخبار كاذبة؛ رئيس الوزراء بخير".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.