صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

أكد مكتب رئيس الوزراء للاحتلال الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو أنه "بخير" بعد انتشار هاشتاج “نتنياهو مات” وشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاته.. وسأل مراسلون صحفيون المكتب عمّا إذا كان لديه بيان بشأن الادعاءات المتزايدة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد باغتيال نتنياهو بصاروخ باليستي إيراني.

قال المكتب"هذه أخبار كاذبة؛ رئيس الوزراء بخير" .

وحول ما الذي أثار الشائعات، فقد كان ما نشر يوم الجمعة، من مقطع فيديو لنتنياهو خلال مؤتمر صحفي حول الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران على حسابه في تويتر المعروف باكس.

وزعم العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الفيديو أنهم رأوا ستة أصابع في يد نتنياهو اليمنى ، مما أثار شائعات بأن الفيديو مُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي.

