محافظ القاهرة: شاشات عرض في الأسمرات ومدينة نصر ومراكز الشباب لمشاهدة مباريات كأس العالم

أكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه هناك شاشات عرض في الأسمرات ومدينة نصر ومراكز الشباب لمشاهدة مباريات كأس العالم .



وقال إبراهيم صابر في تصريحات للإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نقدم الدعم والتشجيع لمنتخب مصر في المونديال ".

وتابع إبراهيم صابر :" الشاشات متواجدة في الشوارع والميادين بالقاهرة والجمهور يتابع المباريات بالمجان ونأمل ان يحقق المنتخب نتائج غيجابية في المونديال ".

واكمل إبراهي صابر :" شاشات العرض مستمرة في الشوارع والميادين طوال مدة كأس العالم وسيتم عرض وإذاعة كل مباريات المونديال ".

