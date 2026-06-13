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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هيرنانديز: السعودية تستطيع مفاجأة الجميع في كأس العالم.. وسالم الدوسري مفتاح النجاح

الإسباني كارلوس هيرنانديز، المدير الفني السابق لفريق الشباب السعودي
الإسباني كارلوس هيرنانديز، المدير الفني السابق لفريق الشباب السعودي
إسلام مقلد

أكد الإسباني كارلوس هيرنانديز، المدير الفني السابق لفريق الشباب السعودي، أن المجموعة التي يتواجد بها المنتخب السعودي في كأس العالم 2026 تعد من المجموعات القوية، مشيرًا إلى أن المنافسة على بطاقتي التأهل ستكون شرسة حتى الجولة الأخيرة.

وقال هيرنانديز خلال ظهوره عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2: "أعتقد أن مجموعة السعودية قوية للغاية وتتسم بالندية، بينما يبقى المنتخب الإسباني المرشح الأول لتصدر المجموعة وأحد أبرز المنافسين على لقب كأس العالم".

المنتخب السعودي

وأضاف: "المنتخب السعودي يمتلك حارس مرمى عظيمًا، كما أن اللاعبين لديهم دوافع كبيرة لعبور دور المجموعات وتحقيق إنجاز جديد للكرة السعودية".

وتابع المدير الفني الإسباني: "أتوقع أن تتصدر إسبانيا المجموعة، بينما ستكون هناك منافسة قوية بين السعودية وأوروجواي على المركز الثاني وبطاقة التأهل إلى الدور المقبل".

انطلاق البطولة

وتحدث هيرنانديز عن التغيير الفني الذي شهدته السعودية قبل انطلاق البطولة، قائلاً: "لم أتوقع إقالة هيرفي رينارد قبل المونديال بفترة قصيرة، خاصة بعد النتائج المميزة التي حققها مع المنتخب خلال الفترة الماضية".

وأشاد بالمدير الفني الحالي للمنتخب السعودي، مضيفًا: "اختيار جورجوس دونيس كان قرارًا شجاعًا، خصوصًا أنه جاء قبل فترة قصيرة من بداية كأس العالم، لكنه مدرب يمتلك شخصية قوية وخبرات كبيرة".

المباريات الودية

وتابع: "رغم ضيق الوقت، أظهرت المباريات الودية تطورًا واضحًا في أداء اللاعبين، وأعتقد أن المنتخب السعودي قادر على تحقيق الكثير من المفاجآت خلال البطولة".

وأثنى المدرب الإسباني على عدد من نجوم المنتخب السعودي، وعلى رأسهم سالم الدوسري، قائلاً: "سالم الدوسري لاعب كبير ويملك إمكانيات استثنائية، كما أن المنتخب السعودي يتميز بروح جماعية عالية إلى جانب القدرات الفردية للاعبين".

وشدد على أهمية دور قائد المنتخب السعودي، قائلاً: "سالم الدوسري يمتلك قدرات كبيرة في صناعة اللعب والتسجيل، وأتوقع أن يكون صاحب التأثير الأكبر في المباريات الكبرى، لكن في النهاية يبقى العامل الأهم بالنسبة للمنتخب السعودي هو نجاح المدرب الجديد في استثمار إمكانيات لاعبيه بالشكل الأمثل".

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