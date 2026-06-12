مواعيد مباريات السعودية في كأس العالم 2026

تستعد جماهير المنتخب السعودي لمتابعة منتخب بلادهم في أعظم بطولة بكرة القدم عبر التاريخ ألا وهي كأس العالم.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثامنة برفقة كل من إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

مواعيد مباريات منتخب السعودية في كأس العالم

الجولة الأولى: السعودية أمام أوروجواي في تمام الساعة الواحدة صباح يوم 16 يونيو بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية: السعودية أمام إسبانيا في تمام الساعة السابعة مساء يوم 21 يونيو بتوقيت القاهرة.

الجولة الثالثة: السعودية أمام الرأس الأخضر في تمام الساعة الثالثة فجر يوم 27 يونيو بتوقيت القاهرة.