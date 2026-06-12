إبراهيموفيتش يصدم منتخب بنما في كأس العالم 2026: سيكون كيس ملاكمة

أطلق النجم السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش تصريحات مثيرة للجدل خلال تحليله لفرص المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه لا يتردد في التعبير عن آرائه بصراحة عندما يتعلق الأمر بكرة القدم.

وخلال تواجده في الولايات المتحدة لمتابعة منافسات المونديال، تحدث إبراهيموفيتش لشبكة "فوكس سبورتس" عن حسابات المجموعة الثانية عشرة، التي تضم منتخبات إنجلترا وكرواتيا وغانا وبنما، مشيرًا إلى أن الصراع الحقيقي سيكون بين المنتخبين الأوروبيين.

مجموعة إنجلترا وكرواتيا

وقال إبراهيموفيتش: "لدينا في هذه المجموعة إنجلترا وكرواتيا، وبما أن لدي جذورًا كرواتية فأنا بالتأكيد أشجعهم. لدينا أيضًا غانا، وهي تمتلك الكثير من المواهب وسنرى ما يمكنها تقديمه، وأخيرًا بنما".

بنما ستكون بمثابة كيس ملاكمة

وأضاف النجم السويدي تصريحًا أثار الانتباه قائلًا: "للأسف أعتقد أن بنما ستكون بمثابة كيس ملاكمة يتلقى الضربات من الجميع في هذه المجموعة".

إنجلترا وكرواتيا هما الأقرب لحسم الصدارة

وأوضح إبراهيموفيتش رؤيته للمنافسة على بطاقتي التأهل، مؤكدًا أن إنجلترا وكرواتيا هما الأقرب لحسم الصدارة والتأهل، قائلًا: "إنجلترا وكرواتيا ستقاتلان معًا على المركز الأول، وقد تتمكن غانا من تصعيب الأمور عليهما وخطف بعض النقاط، لكنني لا أرى فرصة كبيرة لبنما لتقديم أدوار جيدة".

ومن المقرر أن تبدأ منافسات المجموعة الثانية عشرة في كأس العالم 2026 يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 يونيو، وسط ترقب كبير للمواجهات بين المنتخبات الأربعة.