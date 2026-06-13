كأس العالم | دحان بيدا حكما لمباراة الأردن والنمسا.. وعلي رضا لمواجهة فرنسا والسنغال

أ ش أ

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " عن طاقم تحكيم مباراة الأردن أمام النمسا والتي ستقام صباح يوم الأربعاء المقبل في إطار الجولة الأولى للمجموعة العاشرة بكأس العالم 2026.

حيث يدير اللقاء الحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه كل من الأنجولي جيرسون سانتوس والكاميروني إلفيز نوبيا ،والجامايكي أوشاني ناشين حكما رابعا ،والترينيدادي كاليب والس حكم مساعد احتياطي .

ويتواجد مع الأردن والنمسا في المجموعة العاشرة كل من الأرجنتين حامل اللقب ومنتخب الجزائر.

فيما قرر الفيفا تعيين الحكم الاسترالي علي رضا فغاني لمواجهة فرنسا والسنغال التي ستقام يوم الثلاثاء القادم في إطار الجولة الأولى للمجموعة التاسعة ويعاونه كل من مواطنه جورج لاكرينديز وأندرو لاندساي ، والسويسري ساندرو شايرير حكما رابعا ومواطنه ستيفان دي ألميدا حكم مساعد احتياطي.

وتلعب فرنسا والسنغال في المجموعة التاسعة رفقة كل من العراق والنرويج.