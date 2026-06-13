طرح 30 شركة حكومية وبنك القاهرة في البورصة قبل نهاية 2026.. تفاصيل

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تستهدف التوسع في برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن 30 شركة مملوكة للدولة ستكون مطروحة على شاشة التداول بالبورصة قبل نهاية عام 2026.

16 شركة على شاشة التداول

وأوضح هاشم السيد، خلال برنامج كلمة أخيرة علي on، أن وحدة الشركات المملوكة للدولة بدأت عملها مطلع عام 2026، وتم بالفعل إدراج 16 شركة تابعة للشركات القابضة على شاشة التداول، مع العمل على إضافة 4 شركات جديدة قبل نهاية يونيو الجاري، ليصل العدد إلى 20 شركة.

وأضاف أن هناك 10 شركات أخرى من قطاع البترول يجري تجهيزها حاليًا، ليصل إجمالي الشركات المستهدفة إلى 30 شركة ضمن برنامج الطروحات.

منهجية جديدة للطروحات

وأشار إلى أن الدولة تطبق منهجية جديدة في تنفيذ الطروحات الحكومية تعتمد على الشفافية والإفصاح الكامل، موضحًا أن الشركات تمر بعدة مراحل تشمل القيد المؤقت، وإعداد دراسة القيمة العادلة من خلال مستشار مالي مستقل معتمد، ثم استكمال إجراءات التسجيل وطرح الشركات وفقًا للقواعد المنظمة.

وأكد أن قانون رقم 170 لسنة 2025 منح وحدة الشركات المملوكة للدولة صلاحيات واسعة في إعادة هيكلة الشركات وتنظيم برنامج الطروحات، مع وجود لجنة تضم ممثلين عن الجهات الرقابية والاقتصادية المختلفة لمراجعة واعتماد منهجيات التقييم والطروحات.

وثيقة محدثة لسياسة ملكية الدولة

وكشف مساعد رئيس الوزراء عن أن الحكومة تستعد لإطلاق النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة خلال أسبوعين، موضحًا أنها ستتضمن رؤية جديدة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، ويعزز المنافسة والحياد التنافسي داخل الأسواق.

تطورات طرح بنك القاهرة

وفيما يتعلق بطرح بنك القاهرة، أوضح هاشم السيد أن بنك مصر، بصفته المالك للبنك، انتهى من اختيار المستشارين الماليين والقانونيين وإعداد دراسة القيمة العادلة، التي تمت مراجعتها واعتمادها وفقًا للضوابط القانونية.

وأضاف أن بنوك الاستثمار المسئولة عن عملية الطرح فضّلت تأجيل الترويج للطرح إلى ما بعد فصل الصيف، متوقعًا أن يتم طرح بنك القاهرة خلال الربع الأخير من عام 2026، والطرح سيكون ناجحًا ويحظى بمتابعة مباشرة من البنك المركزي.

العاصمة الإدارية قيد الدراسة

وعن إمكانية طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أكد أن الملف لا يزال قيد الدراسة داخل وحدة الشركات المملوكة للدولة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن آلية الطرح أو توقيته حتى الآن.

اهتمام متزايد من المستثمرين

وشدد هاشم السيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، مؤكدًا أن العديد من الجهات الاستثمارية بدأت بالفعل في دراسة الفرص المتاحة بالشركات المدرجة على شاشة التداول.

وأضاف أن البرنامج يعتمد على أعلى درجات الحوكمة والشفافية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.