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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يفتتح بطولة أفريقيا للسامبو بمشاركة 26 دولة و300 لاعب ولاعبة

وزير الرياضة يفتتح بطولة أفريقيا للسامبو
وزير الرياضة يفتتح بطولة أفريقيا للسامبو
أ ش أ

افتتح جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، منافسات بطولة أفريقيا للسامبو، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو 2026، بمشاركة 26 دولة أفريقية وما يقرب من 300 لاعب ولاعبة، في تأكيد جديد على مكانة مصر الرائدة في استضافة وتنظيم كبرى البطولات القارية والدولية.

وانطلقت منافسات البطولة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، حيث تُقام منافسات السامبو الرياضي (Sport Sambo) والسامبو القتالي (Combat Sambo) اليوم السبت وغدًا الأحد، فيما تستضيف الملاعب الشاطئية بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة منافسات السامبو الشاطئي يوم الاثنين المقبل.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر لبطولة أفريقيا للسامبو تعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى الاتحادات الرياضية القارية والدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل دعم استضافة وتنظيم البطولات الكبرى بما يسهم في تعزيز مكانة مصر الرياضية وتوفير فرص الاحتكاك والخبرة للاعبين المصريين.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن انطلاق البطولة يتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد الدولي للسامبو، وهي مناسبة نُعرب خلالها عن تقديرنا للدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي في نشر وتطوير هذه الرياضة وتعزيز حضورها على المستويين القاري والدولي.

كما أشاد جوهر بالمستوى المتنامي لرياضة السامبو في أفريقيا، وبالجهود الكبيرة التي تبذلها الاتحادات الوطنية في دعم اللاعبين وإعداد الأبطال، بما يسهم في رفع مستوى المنافسة الرياضية داخل القارة.

وأكد أن الدولة المصرية، تواصل بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديم الدعم الكامل للرياضة والشباب، إيمانًا بدور الرياضة في بناء الإنسان وصناعة المستقبل وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعاون بين الشعوب.

وأكد محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن استضافة مصر لبطولة أفريقيا للسامبو تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة المصرية في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل فرصة مهمة لتطوير اللعبة ورفع المستوى الفني للاعبين من خلال الاحتكاك بمختلف المدارس الأفريقية.

وتُعد البطولة إحدى أبرز الفعاليات الرياضية القارية التي تستضيفها مصر خلال العام الجاري، بما يعكس الإمكانات التنظيمية والفنية التي تمتلكها الدولة المصرية، ويعزز من مكانتها كمركز إقليمي لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى.

وحضر فعاليات افتتاح البطولة دليل الصقيلي رئيس الاتحاد الأفريقي للسامبو، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسامبو، اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية «الأوكسا» وعدد من مسئولي الاتحاد الإفريقي والدولي للسامبو بجانب محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

وزير الرياضة بطولة أفريقيا للسامبو السامبو الرياضي والسامبو القتالي العاصمة الإدارية الجديدة

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