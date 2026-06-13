حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات بملابس خادشة بالجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس صانعة محتوى 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامها بنشر فيديوهات خادشة على صفحتها على الإنترنت.

تفاصيل الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة على صفحتها على الانترنت.

رصدت إدارة حماية الآداب بقطاع أمن الجيزة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



