خلافات الجيرة تتحول لمشاجرة بالعصي والأسلحة البيضاء بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية والتراشق بالحجارة بالبحيرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ الجارى تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (مزارع ، شقيقه "مصابان بكدمات متفرقة") ، وطرف ثان : (4 أشخاص ، سيدتين) جميعهم مقيمين بدائرة المركز لخلافات بينهم حول الجيرة الزراعية قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية والتراشق بالحجارة محدثين الإصابات المنوه عنها .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم بإرشادهم ضبط(2 سلاح أبيض - 3 عصى خشبية المستخدمين فى التعدى) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .