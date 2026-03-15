الحرس الثوري: سنواصل مُلاحقة نتنياهو وقتلـــه .. ونيران بتل أبيب | شاهد

قال الحرس الثوري الإيراني إنهم سيواصلون ملاحقة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقتله إذا كان لا يزال على قيد الحياة.

ويجدر بالذكر أن نتنياهو لم يظهر منذ عدة أيام، وهو ما أدى إلى التكهنات بشأن مقتله.

وأضاف الحرس الثوري أنه استهدف في الموجة 52 موقعًا في الأراضي المحتلة، وثلاث قواعد أمريكية في المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأردف: "استهدفنا بالصواريخ تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفار يوفال."

وتم سماع أصوات انفجارات في تل أبيب وسط إسرائيل.

كما تم تداول فيديو يظهر إصابة إسرائيليين اثنين في مدينة حولون جنوب الأراضي المحتلة، إثر سقوط شظايا صاروخ إيراني واندلاع حريق في المكان.

كما تم تداول فيديو لاندلاع النيران جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني في مدينة الرملة.

خلال ذلك جرى الإعلان عن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات في منطقتي الرياض والشرقية, بحسب وزارة الدفاع السعودية.