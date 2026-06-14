تريند السمنة البلدي على الريق.. ماذا يحدث للجسم عند تطبيقه؟

أصبحت عادة تناول السمن البلدي على الريق التريند الجديد الذى يجتاح السوشيال ميديا .. فماذا يحدث للجسم عند فعلها؟

ووفقا لموقع food.ndtv إليك تأثير تناول ملعقة من السمنة البلدي على الريق.

مستويات طاقة مستقرة طوال الصباح

على عكس السكر أو الكافيين، يوفر السمن طاقة مستدامة دون انخفاض مفاجئ في مستوى السكر ، إذ يستخدم الجسم الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs) الموجودة فيه مباشرةً كمصدر للطاقة بدلاً من تخزينها كدهون.

يوفر السمن طاقة مستدامة دون رفع مستوى السكر في الدم بشكل حاد، مما يجعله مثالياً لأيام الصباح الباردة".

لذا بدلاً من الشعور بالخمول في منتصف الصباح، ستشعر بمزيد من اليقظة والدفء طوال اليوم.

تحسّن عملية الهضم

غالباً ما يُبطئ الطقس البارد عملية الهضم ويُسبب الإمساك و يُحفز السمن إفراز العصارات الهضمية ويحتوي على حمض الزبدة، الذي يُقوي بطانة الأمعاء ويُساعد على انتظام حركة الأمعاء لهذا السبب، تُوصي العديد من الأسر الهندية بشرب الماء الدافئ مع السمن لتخفيف الإمساك خلال فصل الشتاء عندما تتناول السمن على معدة فارغة، فإنك في الأساس تقدم دعماً لجهازك الهضمي في الصباح الباكر.

فالدهون الصحية تحفز إنتاج الصفراء وتساعد بطانة الأمعاء، مما يعني امتصاصاً أفضل للعناصر الغذائية وهضماً أسهل للوجبات الشتوية الدسمة وبمرور الوقت، يحسن ذلك امتصاص العناصر الغذائية ويساعد جسمك على التعامل مع وجبات الشتاء الثقيلة بشكل أكثر راحة.

تعزيز المناعة

تحتوي ملعقة السمن الصباحية على عناصر غذائية (مثل فيتامينات أ، د، هـ، وك) ضرورية للمناعة وتُدخل جرعة السمن الصباحية الفيتامينات الذائبة في الدهون ومضادات الأكسدة إلى جسمك في وقت يكون فيه جسمك في أفضل حالاته للاستفادة منها بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي متوازن في فصل الشتاء، فإنها تُعزز آليات الدفاع الطبيعية ضد العدوى الموسمية.

تحمي مضادات الأكسدة الموجودة فيه جسمك من الإجهاد التأكسدي وتساعده على مقاومة العدوى الموسمية. وبالإضافة إلى اتباع نظام غذائي شتوي غني بالعناصر الغذائية، فإنه يساعدك على الحفاظ على مناعتك خلال أشهر الشتاء الباردة التي تكثر فيها نزلات البرد والسعال

يشعر الجسم بالدفء بشكل طبيعي

يصف الطب الأيورفيدي السمن بأنه طعام مُدفئ، فهو يُوفر دفئًا داخليًا مستدامًا عبر الدهون الصحية، ولهذا السبب تُختتم العديد من وصفات الشتاء برشّة من السمن فالأمر يتعلق بالنكهة والدعم الحراري الفعال.

تُساهم دهونه الصحية في بناء الدفء الداخلي، مما يجعله الرفيق الأمثل في فصل الشتاء. ولهذا السبب، تُختتم الأطباق التقليدية مثل سارسون كا ساغ وباجرا روتي دائمًا برشّة سخية من السمن فهو يُساعد على الشعور بالراحة في درجات الحرارة المنخفضة، ويُضفي على الوجبات مذاقًا أغنى وأكثر إشباعًا.

يحافظ على ترطيب البشرى والشعر

جفاف الشتاء حقيقة واقعة: تشقق الشفاه، وبهتان البشرة، وتجعد الشعر من الشكاوى الشائعة وخلال الأشهر الباردة، عندما تقل الرطوبة الخارجية، تساعد الدهون الصحية الموجودة في السمن على الاحتفاظ بالترطيب من الداخل كما أن الاستهلاك المنتظم يدعم إنتاج الكولاجين ولمعان الشعر، مما يجعل السمن إضافة بسيطة لتخفيف إجهاد البشرة والشعر في هذا الموسم.

إن تناول السمن بانتظام يرطب الجسم من الداخل، ويدعم إنتاج الكولاجين، ويعيد اللمعان للشعر، وتشعر بصفاء الذهن الدهون الصحية غذاءٌ للدماغ.

يزدهر الدماغ بالدهون الجيدة ويوفر السمن أحماضًا دهنية أساسية تدعم الوظائف الإدراكية وتقلل الالتهابات وفي صباحات الشتاء الضبابية عندما يقل تركيزك، يمكن أن يكون بمثابة وقودٍ مستمر أكثر من كونه حلاً سريعًا.

يحتوي السمن على أحماض دهنية أساسية وحمض اللينوليك المترافق (CLA)، وكلاهما يدعم الوظائف الإدراكية ويقلل الالتهاب ويمكن للسمن أن يساعدك على تصفية ذهنك، مما يمنحك تركيزًا وانتباهًا أفضل.

حافظ على مرونة المفاصل

تتفاقم آلام وتيبس المفاصل في الطقس البارد وعادةً ما يزيد الطقس البارد من تيبس المفاصل وعدم الراحة فيها وتُسهم خصائص السمن المُليّنة وتأثيره المضاد للالتهابات في دعم حركة المفاصل صباحاً، مما يُخفف من آلام الشتاء.

تساعد خصائص السمن المرطبة وتأثيره المضاد للالتهابات على تخفيف الألم ودعم مرونة المفاصل لطالما ربط الطب الأيورفيدي السمن بالحيوية والحركة، خاصةً عند استخدامه مع اليوجا أو تمارين التمدد الصباحية الخفيفة.