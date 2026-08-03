عمدة طرابزون: انضمام محمد صلاح مكسب تاريخي للنادي والمدينة

تتواصل حالة الترقب داخل تركيا بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في ظل تزايد الأنباء التي تربطه بالانتقال إلى صفوف طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحظى الصفقة المحتملة باهتمام إعلامي وجماهيري واسع، خاصة مع التصريحات المتلاحقة الصادرة عن مسؤولي النادي ومدينة طرابزون، والتي تعكس حجم التوقعات المرتبطة بانضمام أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

أكد أحمد متين جينتش، عمدة مدينة طرابزون، أن التعاقد مع محمد صلاح سيمثل إضافة استثنائية للنادي وللمدينة بأكملها، مشيرًا إلى أن الصفقة، حال اكتمالها، ستمنح طرابزون سبور دفعة كبيرة على المستويين الرياضي والجماهيري.

وجاءت تصريحات عمدة المدينة خلال الاحتفال بالذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس نادي طرابزون سبور، إلى جانب الاحتفال بمرور خمسين عامًا على تحقيق أول لقب للدوري التركي في تاريخ النادي، حيث سُئل عن حقيقة المفاوضات مع قائد منتخب مصر.

وأوضح جينتش أن رئيس النادي لا يكشف تفاصيل المفاوضات الجارية، لكنه شدد على أن انضمام محمد صلاح، إذا تم، سيكون حدثًا مهمًا يعزز مكانة النادي ويزيد من حضوره على الساحة الكروية.

وأشار عمدة طرابزون إلى أن محمد صلاح يعد من أبرز نجوم كرة القدم في العالم، لما يمتلكه من خبرات كبيرة ومسيرة حافلة بالإنجازات، مؤكدًا أن وجوده مع الفريق سيمنح النادي قيمة فنية عالية، إلى جانب تأثيره الجماهيري والتسويقي بفضل شعبيته الواسعة داخل وخارج أوروبا.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تقارير إعلامية تركية تؤكد اقتراب حسم الصفقة، بعدما أشار الصحفي التركي سليم ماناف إلى أن فرص انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور أصبحت مرتفعة للغاية، مؤكدًا أن الاتفاق بين الطرفين شهد تقدمًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، مع ترقب وصول اللاعب خلال الأيام المقبلة لإنهاء الإجراءات والإعلان الرسمي إذا سارت المفاوضات دون أي عقبات



