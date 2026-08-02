"أنباء قيِمة" .. مدرب طرابزون سبور التركي يعّلِق على اقتراب ناديه من ضم النجم المصري محمد صلاح

علّق فاتح تقي مدرب فريق طرابزون سبور التركي على أنباء اقتراب تعاقد النادي مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصبح محمد صلاح نجم ليفربول لاعبًا حرًا بعد إعلان النادي رحيل اللاعب بنهاية الموسم.

وكشفت تقارير صحفية تركية في وقت سابق عن اقتراب صلاح من الانتقال للنادي التركي بعد التوصل لاتفاق مبدئي بين الطرفين.

وبموجب الاتفاق، يحصل صلاح سيحصل على راتب سنوي صافٍ يبلغ ١٧ مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة توقيع بقيمة ٥ ملايين يورو، بالإضافة إلى بند يمنح اللاعب ٢٠% من عائدات مبيعات القمصان التي تحمل اسمه.

وبسؤاله عن ضم صلاح، قال تقي في تصريحات نقلتها صحيفة (فاناتيك) التركية عقب فوز فريقه على أودينيزي الإيطالي في مباراة ودية اليوم الأحد: "لا أستطيع التعليق على هذا الأمر لأنه غير رسمي.. إنه لأمر ذو قيمة كبيرة أن يرتبط اسم محمد صلاح بطرابزون سبور، ولكن بدلاً من خلق توقعات بالكلام، علينا بناء الثقة من خلال العمل الجاد.. لا يوجد ما يُقال في هذا الشأن حاليًا.. بشكل عام، سار المعسكر التدريبي على نحو ممتاز".