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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقارير تركية: محمد صلاح يوافق على الانضمام إلى طرابزون سبور

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

كشفت تقارير صحفية تركية عن تطورات جديدة في ملف مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، مؤكدة أن نجم الكرة المصرية بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف نادي طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الحالية، في صفقة قد تكون من أبرز صفقات الموسم إذا تم الإعلان عنها بشكل رسمي.

أكد الصحفي التركي زيكي أوزوندوروكان أن محمد صلاح أبدى موافقته على الانضمام إلى طرابزون سبور، مشيرًا إلى أن اللاعب يقضي إجازته حاليًا في اليونان، بينما تواصل إدارة النادي التركي العمل على إنهاء جميع التفاصيل الخاصة بالعقد تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأوضح الصحفي أن المفاوضات بين إدارة طرابزون سبور ومحمد صلاح تسير بصورة إيجابية، حيث يتم حاليًا مناقشة البنود النهائية للعقد، وسط حالة من التفاؤل داخل النادي بإتمام الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة في ظل رغبة الطرفين في إنهاء الإجراءات سريعًا.

وأشار أوزوندوروكان إلى أن عائلة محمد صلاح أبدت موافقتها على فكرة الإقامة في مدينة طرابزون حال اكتمال الصفقة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة تسهم في تسهيل انتقال اللاعب إلى الدوري التركي دون وجود أي عقبات خارج الملعب.

وأضاف أن إدارة طرابزون سبور تستعد لإرسال طائرة خاصة إلى اليونان يوم الأربعاء من أجل نقل محمد صلاح، حيث سيصل أولًا إلى مدينة إسطنبول لعقد اجتماع مع رئيس النادي أرطغرل دوغان، قبل التوجه إلى مدينة طرابزون لاستكمال بقية الإجراءات.

وبحسب التقرير، سيقوم محمد صلاح بجولة داخل منشآت النادي ومدينة طرابزون عقب توقيع العقود، وذلك للتعرف على الأجواء والاستعداد لبدء مشواره الجديد مع الفريق.

واختتم الصحفي التركي تصريحاته بالتأكيد أن أي صفقة لا يمكن اعتبارها منتهية قبل التوقيع الرسمي، لكنه يرى أن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور أصبح قريبًا للغاية، مرجحًا إتمامه بنسبة تصل إلى تسعين في المئة، في ظل سير المفاوضات بصورة إيجابية وعدم وجود أي عقبات تعرقل الاتفاق حتى الآن


 

محمد صلاح اخبار الرياضة الدورى التركى

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