مهيب عبدالهادي يسأل الجمهور عن الوجهة الأفضل لمحمد صلاح الموسم المقبل

طرح الإعلامي مهيب عبدالهادي سؤالًا للجماهير عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، ومكان انتقاله المحتمل في الموسم القادم.

وكتب مهيب :برأيك الوجهة الأفضل لمحمد صلاح الموسم القادم ؟".

ووضع 5 خيارات أمام الجمهور للتصويت:

1- الدوري الإسباني*

2- الدوري السعودي*

3- الدوري التركي*

4- الدوري الأمريكي*

5- دوري آخر*



ما زالت الأنباء المتداولة بشأن إمكانية انتقال محمد صلاح صلاح، قائد منتخب مصر، إلى صفوف طرابزون سبور التركي، تثير الجدل، خاصة في ظل تلميحات بعض مسؤولي النادي التركي.

وأكد أحمد متين جينتش، عمدة مدينة طرابزون، في تصريحات إعلامية، أن الصفقة ستكون ذات تأثير كبير على النادي والمدينة حال إتمامها.

وتابع: «رئيس النادي لا يكشف أسرار المفاوضات المتعلقة بقائد منتخب مصر محمد صلاح، لكن إذا تمت هذه الصفقة، فستكون إضافة كبيرة لمدينة طرابزون ولفريق طرابزون سبور».

وأضاف أن صلاح يعد واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم في العالم.