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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

دراسة تحذر: العمل من المنزل يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض خاصة لمن يعيشون بمفردهم

مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود ارتباط بين العمل من المنزل وارتفاع معدلات المشكلات النفسية والضغوط العقلية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، في ظل استمرار الاعتماد على نظام العمل عن بُعد بعد جائحة كورونا.

العمل عن بُعد يرفع مستويات الضغوط النفسية وتؤثر على الصحة العقلية

ووفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة "ساينس" العلمية، فإن التحول من العمل المكتبي إلى العمل من المنزل قد يكون له تأثيرات سلبية خفية على الصحة النفسية، رغم ما يوفره من مرونة في ساعات العمل وتقليل وقت التنقل اليومي.

واعتمد الباحثون على تحليل بيانات أكثر من 588 ألف شخص من خلال خمس دراسات واستطلاعات أمريكية كبرى أُجريت بين عامي 2011 و2024، مع استبعاد سنوات الذروة خلال جائحة كورونا لضمان دقة النتائج.

وأظهرت النتائج أن الموظفين الذين يعملون في وظائف تسمح بالعمل عن بُعد سجلوا ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات الضيق النفسي مقارنة بالأشخاص الذين استمروا في العمل داخل مقار العمل التقليدية.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم كانوا الأكثر تأثرًا، حيث بلغت معدلات التوتر والضغوط النفسية لديهم ما يقرب من ضعف المعدلات المسجلة لدى من يعيشون مع أسرهم أو شركائهم.

مخاطر العمل عن بُعد 

وأوضح الباحثون أن التفاعل الاجتماعي اليومي داخل بيئة العمل يلعب دورًا مهمًا في دعم الصحة النفسية وتعزيز الشعور بالانتماء والهدف، وهو ما قد يفتقده العاملون من المنزل لفترات طويلة.

وأكدت الدراسة أن غياب التواصل المباشر مع الزملاء، وحتى التفاعلات الاجتماعية البسيطة خلال اليوم، مثل تبادل الحديث أو التحية، قد يساهم في زيادة الشعور بالعزلة والوحدة مع مرور الوقت.

مخاطر العمل عن بُعد 

ورغم أن العمل عن بُعد يوفر العديد من المزايا، فإن الباحثين شددوا على أهمية تحقيق التوازن بين المرونة المهنية والتواصل الاجتماعي، خاصة للأشخاص الذين يقضون معظم وقتهم بمفردهم.

كما لفتت الدراسة إلى أن زيادة العمل من المنزل قد تكون مسؤولة عن نحو ثلث الارتفاع الإجمالي في معدلات الضيق النفسي الذي تم رصده خلال السنوات الأخيرة، لكنها ليست العامل الوحيد وراء تفاقم أزمة الصحة النفسية.

مخاطر العمل عن بُعد 

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات حديثة ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يتلقون خدمات علاج الصحة النفسية، ما يعكس تزايد الحاجة إلى دعم الصحة العقلية في بيئات العمل الحديثة.

ونصح الخبراء العاملين عن بُعد بالحرص على الحفاظ على العلاقات الاجتماعية، والمشاركة في الأنشطة الخارجية، وتخصيص وقت للتواصل المباشر مع الآخرين للحد من آثار العزلة وتحسين الصحة النفسية.

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دراسة تحذر: العمل من المنزل يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض خاصة لمن يعيشون بمفردهم

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