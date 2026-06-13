بحضور خالد زكي .. بدء عزاء والد المنتج مصطفى العوضي في الشيخ زايد

بدأ عزاء والد المنتج مصطفى العوضي بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور عدد من الفنانين لتقديم واجب العزاء.

وحرص على تقديم واجب العزاء كل من الفنان خالد زكي والفنان مراد مكرم وعدد من نجوم الفن.

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وفاة والد المنتج مصطفى العوضي

وأعلن المنتج مصطفى العوضي وفاة والده وكتب عبر حسابه على فيسبوك ، رحمة الله تعالى والدى الحاج محمد مصطفى العوضى، العزاء بمسجد الشرطة الشيخ زايد، السبت 13 يونيو، إنا لله وإنا إليه راجعون.

نقابة المهن السينمائية تنعى والد المنتج مصطفى العوضي

نعت نقابة المهن السينمائية- النقيب وأعضاء مجلس إدارتها- والد الزميل المنتج مصطفى العوضي، مُعربةً عن خالص مشاعر الحزن والأسى لأسرته الكريمة، داعيةً في الوقت ذاته للفقيد بالرحمة والمغفرة، وللأسرة بالصبر والسلوان.

وجاء في بيان النقابة: ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم.. ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، والد الزميل المنتج مصطفى العوضي.

وأضافت : “نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله، وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة، وللأسرة بالصبر والسلوان”.