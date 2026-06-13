مصطفى العوضي يعلن موعد ومكان عزاء والده

نشر المنتج مصطفى العوضى تعليق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يكشف فيه موعد ومكان عزاء والده الراحل المنتج محمد العوضى، وذلك بعد وفاته أمس الجمعة.

وقال مصطفى العوضي : رحمة الله تعالى والدى الحاج محمد مصطفى العوضى، العزاء بمسجد الشرطة الشيخ زايد، السبت 13 يونيو، إنا لله وإنا إليه راجعون.

نقابة السينمائيين تنعي مصطفى العوضي

نعت نقابة المهن السينمائية- النقيب وأعضاء مجلس إدارتها- والد الزميل المنتج مصطفى العوضي، مُعربةً عن خالص مشاعر الحزن والأسى لأسرته الكريمة، داعيةً في الوقت ذاته للفقيد بالرحمة والمغفرة، وللأسرة بالصبر والسلوان.

وجاء في بيان النقابة: ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم.. ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، والد الزميل المنتج مصطفى العوضي.

وأضافت في بيانها: “نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله، وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة، وللأسرة بالصبر والسلوان”.