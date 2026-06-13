طليقة مسلم بعد حكم حبسه في قضية نفقة: مش بيفتح لابنه الباب

علقت ضحى طليقة المطرب مسلم، على حكم حبسة 6 أشهر وغرامة بقضية تبديد نفقة زوجية.

وقالت طليقة مسلم عبر خاصية “الاستوري” على حسابها بموقع إنستجرام: “بيقول انه بيدفع النفة والمصاريف ورحت عند بيته واتهرب اخدت ابنه معايا عشان ميقولش مش بخليه يشوفه ورفض فتح الباب للأسف فضل يعيط ويقول بابا مش عايز يفتح لي”.

شقيقة المطرب مسلم تتهم زوجته بالاعتداء عليه

من جانب اخر، أثارت شقيقة المطرب مسلم حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهام زوجته يارا تامر، بالتسبب في إصابته بجرح في يده استدعى خضوعه لـ45 غرزة.

وقالت شقيقة مسلم خلال بث مباشر عبر تطبيق تيك توك إن زوجة الفنان قامت بالاعتداء عليه باستخدام زجاجة، ما أدى إلى إصابته بجرح عميق في يده.

وأضافت: يارا فتحت إيده 45 غرزة بعد ما كسرت إزازة وعورته بيها، ومحدش يعرف إيه السبب اللي خلاها تعمل كده”.