بسمة وهبة توجّه رسالة قوية لإسرائيل: من لا أصل له ولا جذور لن تكون له فروع | فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة إن الشعب الإسرائيلي، في رأيها، يدفع أيضًا ثمن السياسات التي تنتهجها حكومته، موضحة أن الدولة، بحسب حديثها، تزرع في الجيش الإسرائيلي الكراهية والعنف تجاه العرب، بينما يتحمل المواطن العادي تبعات ذلك خارج حدود إسرائيل.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن المسئولين يعيشون في أماكن محصنة، في حين يواجه المواطن الإسرائيلي نظرات الرفض في الخارج: «الشعب الإسرائيلي بيحس إنه منبوذ».

وتابعت، أن حالة الرفض لا تقتصر على الشعوب العربية، بل تمتد إلى دول غربية أيضًا، مشيرة إلى أن الإسرائيليين يواجهون مظاهرات واعتراضات حتى داخل الولايات المتحدة.

وقالت إنهم يشعرون بعدم الأمان سواء داخل إسرائيل أو خارجها، مضيفة أنه عند وقوع أي هجمات داخل إسرائيل «بتلاقي الإسرائيليين يجروا على المطار» ويتجهون إلى البلدان التي جاء منها أسلافهم، مثل النمسا وإنجلترا والولايات المتحدة.

واختتمت بسمة وهبة حديثها بتوجيه رسالة قالت فيها: «اللي ملوش أصل أو جذور، مش هيكون ليه فروع مهما طال الزمن»، معتبرة أن جذور الاستقرار والانتماء تمثل أساس بقاء أي دولة أو مجتمع، وأن الشعوب هي التي تتحمل في النهاية تبعات السياسات التي تنتهجها حكوماتها.

https://www.youtube.com/watch?v=yWaiNHen41g