سامي عبدالراضي يكشف تفاصيل رسالة مرتضى منصور لـ حسين لبيب عن عرض الحبتور

أكد الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي أن هناك تشكيكًا من البعض في صحة الرسالة الصوتية المنسوبة لرجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، مشيرًا إلى أن مرتضى منصور لن يرسل رسالة غير صحيحة.

مرتضي منصور

وقال عبدالراضي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "ناس كتير شككت في صوت خلف الحبتور، ومرتضى منصور رجل نيابة وقضاء ومش هيهزر ويبعث لنا رسالة غير صحيحة".

وأضاف: "سألت مرتضى منصور سؤالين، هل أنت جايب العرض حبًا في الزمالك وهتنزل الانتخابات؟ فقال: لو طالبت الجمعية العمومية هنزل".

وتابع: "مرتضى قالي تواصلت مع حسين لبيب مرتين مردش، وبعت له رسالة قاله فيها: اتصلت بيك عشان أوصلك بخلف الحبتور بخصوص العرض، وأنا كلمتك عشان مصلحة النادي وعنك ما رديت".

وأشار إلى أن: "العرض يتضمن شراء 49% من شركة الكرة، وهو عرض جيد جدًا".

وأضاف: "محمد العبار تواصل مع مرتضى منصور، وقفل قصة الاستثمار في الزمالك، ولا يريد أن يرتبط اسمه بأي شئ".

وأوضح: "هناك صراع داخل الزمالك عشان يجيبوا مستثمر في شركة الكرة، وجون إدوارد المدير الرياضي كان جايب عرضًا بمقابل مليار و100 مليون جنيه، ورحل عن الزمالك بسبب ملف شركة الكرة".

واختتم عبدالراضي تصريحاته قائلًا: "ننتظر أن يرد حسين لبيب على مرتضى منصور من أجل مصلحة النادي والرد على عرض خلف الحبتور، والزمالك نادٍ كبير وعظيم، وهو مع الأهلي قلعتي الكرة في مصر، ونتمنى له أن يتعافى".