مصطفى عبدالخالق: الزمالك يحتاج شخصية قوية مثل مرتضى منصور

أكد مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، ان معتمد جمال يعد من أبناء الزمالك المخلصين، مؤكدًا أنه يستحق الدعم والتقدير.

وقال عبد الخالق فى تصريحات تلفزيونية، المجموعة التى اختارها حسين لبيب للعمل معه داخل مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أنها لم تساعده، وأن الخلافات ظهرت مبكرًا فى فترة انتقالية يمر بها النادى، معتبرًا أن رئيس الزمالك نجح فى إدارة الأمور بنسبة 50%.

وختم أن الزمالك كان يحتاج فى الفترة الحالية إلى شخصية قوية مثل مرتضى منصور، مؤكدًا أنه لا يمانع العمل معه مستقبلًا داخل مجلس الإدارة فى منصب أمين الصندوق.