مارتينيلي يحسم موقفه ويستمر مع أرسنال

حسم البرازيلى جابرييل مارتينيلى، جناح أرسنال، موقفه من الرحيل عن صفوف الجانرز خلال الميركاتو الصيفى الجارى فى ظل الأنباء التى ربطت انتقال مواطنه فينيسيوس جونيور للنادى اللندنى.

ووفقًا لما ذكرته شبكة «بى بى سي» البريطانية فإن اللاعب البرازيلى لا يفكر فى الرحيل عن صفوف أرسنال خلال الوقت الجارى مشددًا على أن مارتينيلى يشعر بالسعادة داخل النادى، ولن يدرس الرحيل إلا فى حال وصول عرض استثنائى.

وختمت الشبكة بأن إدارة أرسنال لا تمانع فكرة بيع اللاعب خلال الصيف الجارى حال تلقت عرضًا مناسبًا، فى ظل خططها لإعادة تدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.