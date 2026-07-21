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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

"ليكيب": مانو كوني منفتح على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.. و"مانشستر يونايتد" و"آرسنال" مهتمان

"ليكيب": مانو كوني منفتح على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.. و"مانشستر يونايتد" و"آرسنال" مهتمان
"ليكيب": مانو كوني منفتح على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.. و"مانشستر يونايتد" و"آرسنال" مهتمان
أ ش أ

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن لاعب وسط نادي روما الإيطالي مانو كوني يحظى باهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يتقدمها مانشستر يونايتد وآرسنال، في ظل انفتاح الدولي الفرنسي على خوض تجربة جديدة في إنجلترا.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن كوني، المرتبط بعقد مع روما حتى عام 2029، يرغب في الانضمام إلى نادٍ يمتلك طموحات أكبر على الصعيد الأوروبي، ويرحب بفكرة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.
وأضاف التقرير أن مانشستر يونايتد يُعد من أكثر الأندية اهتمامًا بضم اللاعب، حيث جرت بالفعل اتصالات أولية بين الطرفين، إلا أن النادي الإنجليزي لا ينوي التسرع في اتخاذ قراره، ويفضل تقييم جميع خياراته قبل التقدم بعرض رسمي، خاصة أن سوق الانتقالات الصيفية تأثرت بإقامة كأس العالم 2026.
وأشار التقرير أيضًا إلى ارتباط آرسنال باللاعب، إلى جانب اهتمام ناديين آخرين من الدوري الإنجليزي لم تُكشف هويتهما.
واختتمت صحيفة "ليكيب" بالإشارة إلى أن كوني يفضّل حسم مستقبله في أقرب وقت ممكن، بينما لا يمانع مانشستر يونايتد في التريث قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن تقديم عرض رسمي للتعاقد معه.

صحيفة ليكيب الفرنسية لاعب وسط نادي روما الإيطالي مانو كوني الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مانشستر يونايتد وآرسنال

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