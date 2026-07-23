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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لخلافة محمد صلاح.. ليفربول يتفوق على آرسنال في سباق ضم نجم باريس سان جيرمان

برادلي باركولا
برادلي باركولا
إسلام مقلد

دخل نادي ليفربول بقوة في سباق التعاقد مع الفرنسي برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط ثقة داخل النادي الإنجليزي بحسم الصفقة رغم المنافسة القوية من آرسنال وبايرن ميونخ.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن ليفربول يتصدر حاليًا سباق التعاقد مع باركولا، الذي تقدر قيمته السوقية بنحو 100 مليون جنيه إسترليني، في ظل سعي "الريدز" لتدعيم خطه الهجومي بعد رحيل النجم المصري محمد صلاح.

آرسنال يضع باركولا ضمن أولوياته 

وكان آرسنال قد وضع باركولا ضمن أولوياته في الميركاتو، بعدما فشل في التعاقد مع مورجان روجرز، الذي انضم إلى تشيلسي قادمًا من أستون فيلا في صفقة بلغت قيمتها 117 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن اقتراب باريس سان جيرمان من التعاقد مع يان ديوماندي، لاعب لايبزيج، قد يفتح الباب أمام رحيل باركولا، خاصة مع امتلاك النادي الباريسي عدة خيارات هجومية.

مستويات مميزة مع منتخب فرنسا 

ويأتي ذلك في الوقت الذي قدم فيه باركولا، البالغ من العمر 23 عامًا، مستويات مميزة مع منتخب فرنسا خلال كأس العالم 2026، ليساهم في وصول "الديوك" إلى الدور نصف النهائي، وهو ما زاد من اهتمام كبار الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته.

ويتبقى في عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان عامان، وتشير التقارير إلى أنه منفتح على خوض تجربة جديدة خارج الدوري الفرنسي.

سيولة مالية لدعم الصفقات

كما يسعى باريس سان جيرمان إلى توفير سيولة مالية لدعم صفقاته الجديدة، وفي مقدمتها التعاقد مع ماجنيس أكليوش، لاعب وسط موناكو، الذي تقدر قيمته بنحو 43 مليون جنيه إسترليني.

وكان ليفربول عزز صفوفه هذا الصيف بالتعاقد مع الإسباني فيكتور مونيوز قادمًا من أوساسونا مقابل 34.5 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب حسم صفقة جيريمي جاكيه، الذي سينضم إلى الفريق قادمًا من رين، بعد الاتفاق على انتقاله مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.

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