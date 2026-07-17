ليفربول: توقيع عقد طويل المدى مع دومينيك سوبوسلاي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم عن توقيع لاعب خط الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي على عقد جديد طويل الأمد مع النادي، وذلك قبل انطلاق منافسات موسم 2026-2027.

​ وأوضح ليفربول في بيان عبر الموقع الرسمي أن اللاعب صاحب الـ 25 عاماً لخوض موسمه الرابع مع "الريدز" منذ انضمامه من صفوف لايبزيج الألماني في صيف 2023، وسيكون هذا الموسم هو الأول له تحت قيادة المدير الفني الجديد أنطوني إيراولا.

وأعرب سوبوسلاي عن سعادته الكبيرة بهذه الخطوة، مؤكداً تطلعه للمنافسة على جميع الألقاب الممكنة، بما في ذلك الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

​يُذكر أن سوبوسلاي شارك في 147 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات، سجل خلالها 28 هدفاً. وشهدت مسيرته مع الفريق نجاحات بارزة، أبرزها التتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، والمساهمة الفعالة في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024-2025.

وحقق اللاعب أعلى معدل إنتاج فردي له في الموسم الماضي، حيث أحرز 13 هدفاً وصنع 12 هدفاً في 53 مباراة خاضها.