محمد كمونة: جماهير الزمالك تنتظر مواصلة الانتصارات والمنافسة بقوة

قال محمد كمونة، لاعب الزمالك السابق إن تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي يُعد إنجازا كبيرا، مشيرًا إلى أن الزمالك نجح في تجاوز العديد من التحديات ليصل إلى منصة التتويج ويؤكد قدرته على المنافسة في أصعب الظروف.

وأضاف كمونة، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن الفوز بالدوري لم يكن أمرًا سهلًا، بل جاء نتيجة العمل الجماعي والإصرار الذي أظهره اللاعبون والجهاز الفني طوال الموسم.

واشار الى أن الحفاظ على هذا النجاح يتطلب استمرار الاستقرار داخل النادي، مؤكدًا أن جماهير الزمالك تنتظر مواصلة الانتصارات والمنافسة بقوة على جميع البطولات خلال الموسم الجديد.