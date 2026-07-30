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بسمة وهبة: محمد السيد أسقط إسرائيل وانتزع منها برونزية العالم بلمسة ذهبية
تنفيض التراب.. سر احتفال البطل المصري بعد الفوز على اللاعب الإسرائيلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة: محمد السيد أسقط إسرائيل وانتزع منها برونزية العالم بلمسة ذهبية

محمد السيد
محمد السيد
رحمة سمير
نتيجة الثانوية العامة 2026

وصفت الإعلامية بسمة وهبة، فوز اللاعب المصري محمد السيد على منافسه الإسرائيلي في بطولة العالم لسلاح المبارزة بأنه إنجاز كبير، مؤكدة أن «بلمسة ذهبية، مصر أسقطت إسرائيل، ونزعت منها برونزية العالم بسلاح المبارزة»، معتبرة أن ما حدث «ده خبر.. ده خبر!».

وأشادت بسرعة بديهة اللاعب بعد حسم المواجهة، قائلة إن الحركة التي قام بها عقب الفوز «تعني الكثير».

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ محمد السيد «أول ما كسب.. يعني يا جماعة الولد ده أنا بهنيه على سرعة البديهة بتاعته»، موضحة أنه خرج «وكأنه يعني بينفض التراب من على كتفه»، معتبرة أن هذه الإشارة تحمل رسالة رمزية كبيرة.

وتابعت: «الحقيقة مش محمد السيد بس اللي عايز ينفض التراب من على كتفه، إحنا كمان عايزين نُنفض ونشيل ظلم الصهاينة على إخوانا في غزة»، مؤكدة: «وأنا مؤمنة يا أهل غزة إنه هييجي اليوم اللي هيقف فيه كل فلسطيني وعربي ويعمل زي ما محمد السيد عمل».

وهنأت بسمة وهبة اللاعب المصري على إنجازه، قائلة: «ألف ألف مبروك لمحمد السيد»، بعدما حقق برونزية العالم في بطولة العالم لسلاح المبارزة بنتيجة «39-38» في البطولة المقامة حاليًا في هونج كونج، مؤكدة أن هذا الفوز يجسد استمرار «الانتصار والتفوق»، قبل أن تطلب إجراء مداخلات هاتفية لمناقشة هذا الإنجاز الرياضي.

https://www.youtube.com/watch?v=T4xS0uhbuDg 

بسمة وهبة محمد السيد إسرائيل العالم 90 دقيقة

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