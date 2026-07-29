والدة اللاعب محمد السيد: حب الوطن عبادة.. ورسالة نجلي لأهل غزة تعبر عن مشاعر المصريين

أكدت الدكتورة أماني البحيري، والدة اللاعب محمد السيد، لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، أن حب الوطن يمثل قيمة راسخة يجب غرسها في نفوس الشباب، مشددة على أن الانتماء للوطن والإخلاص له من أهم المبادئ التي ينبغي الحفاظ عليها.

وقالت والدة لاعب منتخب مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، إن أبناءها تلقوا عروضًا وفرصًا في دول مختلفة، لكنهم تمسكوا بوطنهم، مضيفة: «حب الوطن أغلى ما في الحياة، وحب وطنك عبادة».

وتحدثت عن الإشارة التي قام بها نجلها محمد السيد عقب فوزه، موضحة أنها جاءت بصورة تلقائية ولم تكن معدة مسبقًا، لكنها عبرت عن عمق مشاعره تجاه ما يمر به الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن ما فعله نجلها كان رسالة إنسانية وصلت من خلالها مشاعر المصريين إلى أهل غزة، قائلة: «إحنا حاسين جدًا باللي بيحصل، وربنا يحفظ أهل غزة جميعًا، ويا رب محبتنا دي توصل لهم».

وأشادت البحيري بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن ما يتمتع به من عزة وثبات وإخلاص يمثل قدوة للشباب، ويسهم في تعزيز مشاعر الانتماء الوطني لديهم، خاصة لدى الشباب الذين يدرسون خارج البلاد.

ووجهت رسالة إلى شباب مصر، قائلة: «ربنا يحفظكم ويسدد خطاكم ويبارك فيكم ويعلي مراتبكم، ويحفظ شباب مصر جميعًا».

وأعربت والدة اللاعب محمد السيد عن فخرها بنجلها وبالمنتخب المصري، مؤكدة أن نجاحه هو ثمرة جهد فريق كامل، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في بناء شخصية الشباب وتعزيز القيم الوطنية لديهم.