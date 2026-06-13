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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رنا سماحة تطرح “قلبي الغلبان” من ألبوم “مهري حياة” الخميس المقبل

رنا سماحة
رنا سماحة
سعيد فراج

تستعد الفنانة رنا سماحة لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “قلبي الغلبان”، وذلك ضمن أغاني ألبومها الجديد “مهري حياة”، والذي يأتي من إنتاج المنتج معتز رضا. الأغنية من كلمات الشاعر حسين خالد، وألحان محمد فخراني، وتوزيع رامي المصري، بينما يتولى الإخراج حسام مجدي.

رنا سماحة تطرح أغنية جديدة 

ومن المقرر أن تُطرح الأغنية يوم الخميس المقبل عبر مختلف المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط ترقب من جمهور رنا سماحة الذي ينتظر العمل الجديد، خاصة أنه يأتي ضمن مشروع فني متكامل يعكس مرحلة مختلفة في مشوارها الغنائي.

وفي سياق آخر، كانت رنا سماحة قد طرحت مؤخرًا أغنية “هختار حبه” التي حققت تفاعلًا ملحوظًا عبر المنصات الرقمية بعد صدورها مباشرة، كما قدمت أيضًا أغنية “مش أصول” والتي تُعد من أحدث أعمالها ضمن نشاطها الغنائي خلال عام 2026.

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