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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هدى الأتربي تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوبر

هدى الأتربي
هدى الأتربي
سارة عبد الله

شاركت الفنانة هدى  الإتربي صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت هدى  الإتربي بلوك أنيق بفستان أبيض وأسود، وخطفت الأنظار برشاقتها وجمالها.

وتتميز هدى  الإتربي بأسلوب خاص في عالم الموضة يعتمد على الأناقة الراقية والبساطة المدروسة، إذ تميل إلى الإطلالات التي تبرز جمالها الطبيعي وتحافظ في الوقت نفسه على طابع أنثوي راق، الأمر الذي أكسبها حضورًا مميزًا لدى الجمهور ومتابعي الموضة.

اخر أعمال هدى  الإتربي

وكانت هدى  الإتربي قد حققت نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مشاركتها في مسلسل «مناعة» إلى جانب النجمة هند صبري، حيث قدمت أداء حظي بإشادة واسعة من الجمهور والنقاد، كما سجلت حضورا مميزا في مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» أمام النجم ياسر جلال، مؤكدة قدرتها على التنوع في اختياراتها الفنية وتقديم شخصيات مختلفة تترك بصمة لدى المشاهدين.

هدى الأتربي

وتعد هدى الإتربي واحدة من أبرز نجمات جيلها والوجوه الصاعدة بقوة في عالم الدراما المصرية، حيث نجحت خلال السنوات الأخيرة في فرض مكانتها على الساحة الفنية بفضل موهبتها وحضورها اللافت واختياراتها المدروسة، ما جعلها من الأسماء التي تحظى باهتمام متزايد من الجمهور وصناع الأعمال الفنية.

هدى الأتربي الفنانة هدى الأتربي انستجرام

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