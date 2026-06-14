سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 14 يونيو 2026 في البنوك

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ قبل بداية تعاملات اليوم الأحد 14 يونيو 2026، وفق أحدث البيانات المعلنة على شاشات عرض أسعار العملات في البنوك العاملة داخل السوق المصرفية المصرية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمتعاملين الراغبين في معرفة أحدث تحركات أسعار العملات العربية والأجنبية، خاصة الدرهم الإماراتي الذي يحظى باهتمام واسع من المسافرين والعاملين بالخارج وأصحاب الأنشطة التجارية المرتبطة بالسوق الإماراتية.

ويأتي استقرار سعر الدرهم الإماراتي بالتزامن مع حالة من الهدوء النسبي التي تشهدها سوق الصرف المحلية، حيث حافظت الأسعار المعلنة في أغلب البنوك على مستوياتها دون تغيرات ملحوظة، وفق آخر تحديثات أسعار العملات الصادرة قبل انطلاق التعاملات المصرفية.

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سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 14.14 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع.

ويُعد السعر المعلن من البنك المركزي المصري مؤشرًا مهمًا يتابعه المتعاملون في سوق الصرف، نظرًا لدوره في عكس الاتجاهات العامة لحركة العملات داخل القطاع المصرفي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 14.12 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع، ليستقر عند مستويات متقاربة مع الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الأخرى.

ويحرص العملاء على متابعة أسعار العملات بصورة يومية للاستفادة من أفضل الأسعار المتاحة سواء في عمليات الشراء أو البيع، خاصة مع وجود فروق طفيفة بين البنوك المختلفة.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 14.12 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع.

ويُعد البنك الأهلي المصري من أكثر المؤسسات المصرفية التي تشهد متابعة واسعة من جانب العملاء الراغبين في الاطلاع على أحدث أسعار العملات الأجنبية والعربية، لما يتمتع به من قاعدة عملاء كبيرة وانتشار واسع للفروع والخدمات المصرفية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي، فقد سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري نحو 14.12 جنيه للشراء و14.16 جنيه للبيع.

ويواصل البنك التجاري الدولي تقديم خدمات تداول العملات الأجنبية وفق الأسعار المعلنة بشكل دوري، بما يسمح للعملاء بمتابعة التحديثات أولًا بأول واتخاذ القرارات المناسبة وفق احتياجاتهم المالية.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 14.10 جنيه للشراء و14.14 جنيه للبيع، ليأتي ضمن الأسعار المتداولة في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم.

ويتابع عدد كبير من العملاء أسعار العملات في بنك الإسكندرية بصورة منتظمة، خاصة في ظل تنوع الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للأفراد والشركات.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 14.12 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع.

ويحظى بنك مصر باهتمام شريحة واسعة من العملاء الراغبين في متابعة أسعار العملات بشكل يومي، باعتباره أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول إلى 14.06 جنيه للشراء و14.16 جنيه للبيع، وفق أحدث البيانات المعلنة بشأن أسعار العملات.

ويعكس هذا السعر استمرار حالة الاستقرار النسبي التي تسيطر على تداولات الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري داخل البنوك المختلفة.

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

أظهرت البيانات المعلنة اليوم استقرار سعر الدرهم الإماراتي في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرية، حيث تراوح سعر الشراء بين 14.06 جنيه و14.14 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 14.14 جنيه و14.17 جنيه.

وتؤكد هذه المستويات السعرية استمرار حالة الاستقرار التي يشهدها الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري قبل بداية تعاملات الأحد 14 يونيو 2026، في ظل متابعة مستمرة من العملاء والمستثمرين والمسافرين الراغبين في معرفة أحدث أسعار الصرف داخل البنوك المصرية.