سعر الذهب في الإمارات اليوم .. عيار 21 بـ 463 درهما

شهدت أسعار الذهب في الإمارات انخفاضا، بالتزامن مع تراجع المعدن الأصفر، متأثرا بحالة عدم الاستقرار واستمرار الاضطرابات بمنطقة الشرق الأوسط.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الإمارات اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، وفقًا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 8-6-2026 دون مصنعية

سجّل سعر الذهب عيار 24 نحو 521.75 درهم إماراتي.

وصل سعر الذهب عيار 22 إلى 483 درهما إماراتيا.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 463.25 درهم إماراتي.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 397 درهما إماراتيا.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3706 دراهم إماراتية.

سعر الأوقية في الإمارات

بلغت سعر الأوقية في الإمارات نحو 16228 درهما إماراتيا.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4430 دولارا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.