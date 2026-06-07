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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

سعر الذهب اليوم فى مصر
سعر الذهب اليوم فى مصر
علياء فوزى

هبطت أسعار الذهب محليًا، وسجّل عيار 21 الأكثر شيوعًا الآن 6460 جنيهًا للبيع مقارنة 6475 جنيهًا بانخفاض 15 جنيهًا في الجرام.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 7 يونيو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 7 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7385 جنيهات.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7335 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6460 جنيهاً.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6420 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5535 جنيهات. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5505 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4305   جنيهًا.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4280 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 51.680 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 51.360 ألف جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 229635 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 228210 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

بلغ سعر دولار الصاغة اليوم نحو 53.03 جنيه مقابل 51.83 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4330 دولار.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم الذهب سعر الذهب عيار 21 الجنيه الذهب

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