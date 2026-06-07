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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بفارق 2600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

ذهب
ذهب

هبط سعر الجنيه الذهب من مستوى 54.200 مستهل تعاملات الاسبوع الماضي، ووصل الان  51.800 جنيها بتراجع سجل 2600 جنيها

دخلت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة في مسار هابط بعد أن فقدت معظم المكاسب التي حققتها سابقًا، وهبط  سعر الذهب عيار 21 من مستوى 6775 جنيها للجرام أول تعاملات الاسبوع الماضي، ووصل الان إلى 6450 جنيهًا، بتراجع بلغ 325 جنيها.

وتراجع المعدن الاصفر بشكل واضح نتيجة تغيرات في الأسواق العالمية وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية.

وأوضح سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة خلال مداخلة ببرنامج “كلمة أخيرة”، أن التوقعات السابقة بارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية كانت مبالغًا فيها إلى حد كبير، وأن السوق شهد نوعًا من “تصحيح الأسعار” بعد موجة صعود قوية.

ولفت إلى أن الاتجاه الحالي يعتمد بشكل كبير على تطورات الأوضاع السياسية، خاصة ما يتعلق بالحرب الإيرانية الإسرائيلية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، أن التراجعات التي شهدها الذهب مؤخرًا لا يمكن وصفها بأنها "ليلة سقوط الذهب"، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية حول العالم لا تزال مستمرة في شراء المعدن الأصفر، وهو ما يعكس وجود عوامل داعمة ومطمئنة للسوق على المدى الطويل.

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم الاحد 7-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4328 دولارات للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5550 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6475 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7400 جنيها للشراء 

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 51.800 جنيه.

وأوضح التقرير أن سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، تراجع بنسبة 4.8% خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أدنى مستوى عند 6450 جنيها للجرام، بعدما افتتح التعاملات عند 6775 جنيها للجرام، ليغلق الأسبوع عند مستوى 6450 جنيهًا.

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