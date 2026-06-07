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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون الـ 52 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدولار الان بالبنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تراجعت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة في مصر، وهبط سعر الدولار دون مستوى الـ 52 جنيه.

أسعار الدولار اليوم 

وقدم بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار مسجلا 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاحد مستهل تعاملات الأسبوع الجاري ضمن نشرته الخدمية.

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 51.82 جنيه للشراء و51.92 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

ووصل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية إلى 51.80 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس  51.80 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل  51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر الدولار في بنك مصر 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في المصرف المتحد 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان في مصر 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  51.74 جنيه للشراء و51.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية  51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الامارات دبي  51.67 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع.

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