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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مع بدء العمل في البنوك.. تفاصيل سعر الدولار اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع أول تعاملات اليوم الأحد 7-6-2026 على مستوى البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

وسجلت أسعار الدولار في مختلف البنوك المصرية ثباتا مع بدء العمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

بدء العمل في البنوك

وتبدأ البنوك المصرية عملها صباح اليوم بعد مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي بعد إجازة استمرت يومين اعتبارا من الجمعة الماضية.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه 51.75 جنيه للشراء و 51.89 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار 51.67 جنيه للشراء و 51.77 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 51.72 جنيه للشراء و 51.82 جنيه للبيع في بنكي التجاري الدولي CIB، الإسكندرية.

وسجل ثالث أقل سعر دولار 51.75 جنيه للشراء و 51.85 جنيه للبيع في بنوك "البركة، أبوظبي التجاري، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، الكويت الوطني".

سعر الدولار اليوم

الدولار في أغلب البنوك 

وبلغ أغلب سعر الدولار في البنوك 51.77 جنيه للشراء و 51.87 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، ميد بنك، العربي الافريقي الدولي، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي، نكست، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر،المصرف العربي الدولي".

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

أعلي سعر دولار

وبلغ أعلي سعر دولار 51.92 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 51.82 جنيه للشراء و 51.92 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، سايب، قناة السويس".

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