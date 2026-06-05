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رسميا الآن.. سعر الدولار بعد التراجع في البنوك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رسميا الآن.. سعر الدولار بعد التراجع في البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
عبد العزيز جمال

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و18 قرشًا، بنهاية تعاملات الأسبوع، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية، وسط حالة من الاستقرار النسبي التي تشهدها سوق الصرف.

ويأتي انخفاض سعر الدولار اليوم مدعومًا بعدة عوامل إيجابية، أبرزها دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية (أذون خزانة محلية)، مما أدى إلى زيادة عرض العملة المحلية وتقليل الضغط على الدولار، كما ساهمت تحويلات المصريين بالخارج والاحتياطي النقدي القياسي في تعزيز قيمة الجنيه.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم من عدة عوامل متشابكة، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

  • دخول مستثمرين أجانب: لشراء أذون الخزانة، مما زاد من عرض العملة الصعبة في السوق.
  • ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج: بنسبة 32% لتصل إلى 34.9 مليار دولار في 9 أشهر.
  • الاحتياطي النقدي القياسي: وصول صافي الاحتياطيات إلى 52.831 مليار دولار (الأعلى في تاريخ مصر).
  • استمرار السياسة النقدية: نجاح البنك المركزي في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
    سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار في البنوك 

جاءت أسعار العملة الأمريكية وفقًا لآخر تحديث لـ سعر الدولار على النحو التالي:

  • البنك الأهلي المصري: 51.77 جنيه للشراء، 51.87 جنيه للبيع (بتراجع 12 قرشًا).
  • بنك مصر: 51.80 جنيه للشراء، 51.90 جنيه للبيع (بتراجع 9 قروش).
  • بنك القاهرة: 51.77 جنيه للشراء، 51.87 جنيه للبيع (بتراجع 12 قرشًا).
  • بنك الإسكندرية: 51.78 جنيه للشراء، 51.88 جنيه للبيع (بتراجع 11 قرشًا).
  • بنك قناة السويس: 51.80 جنيه للشراء، 51.90 جنيه للبيع (بدون تغيير).
  • البنك التجاري الدولي CIB: 51.76 جنيه للشراء، 51.86 جنيه للبيع (بتراجع 14 قرشًا).
  • بنك البركة: 51.75 جنيه للشراء، 51.85 جنيه للبيع (بتراجع قرشين).
  • كريدي أجريكول: 51.75 جنيه للشراء، 51.85 جنيه للبيع (بتراجع 15 قرشًا).
  • بنك قطر الوطني: 51.77 جنيه للشراء، 51.87 جنيه للبيع (بتراجع 12 قرشًا).
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.92 جنيه للشراء، 52.02 جنيه للبيع (بتراجع 18 قرشًا).

الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع

من المهم عند متابعة سعر الدولار الانتباه إلى الفارق بين سعري الشراء والبيع فسعر الشراء هو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار من العملاء، بينما سعر البيع هو السعر الذي تبيع به الدولار للعملاء.

ويتراوح هذا الفارق حاليًا بين 10 قروش (مثل البنك التجاري الدولي) و12 قرشًا (مثل البنك الأهلي)، وهو فارق طبيعي في الأسواق المستقرة.

تحويلات المصريين بالخارج تدعم الجنيه

حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية في أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي بداية من يوليو 2025 وحتى نهاية مارس 2026، حيث ارتفعت بمعدل 32.0% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وكانت تحويلات المصريين بالخارج قد بلغت نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي 2024-2025. 

وتُعد هذه التحويلات أحد العوامل الرئيسية التي تدعم استقرار سعر الدولار وتزيد من قدرة البنك المركزي على التدخل في السوق.

صافي الاحتياطيات النقدية يسجل رقمًا قياسيًا

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 52.746 مليار دولار في فبراير 2026، بزيادة بلغت 85 مليون دولار. 

وقد وصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية مارس 2026 إلى مستوى قياسي جديد، حيث أصبح الأعلى في تاريخ البلاد.

ويرتبط هذا الرقم القياسي بشكل مباشر باستقرار سعر الدولار، فكلما زاد الاحتياطي النقدي، زادت قدرة البنك المركزي على التدخل لدعم الجنيه في أوقات الأزمات. 

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

ويعكس هذا المستوى القياسي ثقة المؤسسات الدولية والاستثمارية في الاقتصاد المصري.

أسعار العملات الأخرى اليوم

إلى جانب تراجع سعر الدولار، استقرت أسعار العملات الأخرى في البنك الأهلي المصري بنهاية تعاملات اليوم الخميس، وجاءت كالتالي:

الدينار الكويتي: 163.83 جنيه للشراء، 169.01 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 13.75 جنيه للشراء، 13.82 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 14.08 جنيه للشراء، 14.12 جنيه للبيع.

الريال القطري: 13.14 جنيه للشراء، 14.23 جنيه للبيع.

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