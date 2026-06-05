الأمم المتحدة توجه نداءً عاجلاً لجمع 639.9 مليون دولار لإنقاذ حياة 1.4 مليون لبناني

وجهت الأمم المتحدة نداءً عاجلاً لجمع 639.9 مليون دولار لإنقاذ حياة 1.4 مليون لبناني.

وشددت الأمم المتحدة في بيان لها على ضرورة وقف تصعيد العنف في لبنان.

وقالت الأمم المتحدة في بيانها: ما من حل عسكري في لبنان والحوار والوقف الكامل للأعمال العدائية سيمهدان الطريق لإنهاء الاحتياجات الإنسانية.

وأضافت الأمم المتحدة: يجب احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والعاملين في المجال الطبي في لبنان.

كما شددت الأمم المتحدة على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ومستدام بما في ذلك توفير ممرات آمنة للمدنيين في لبنان.

وختمت الأمم المتحدة بيانها : نحتاج إلى زيادة التمويل المخصّص للمساعدات الإنسانية، لأن ذلك سيسهم في إنقاذ الأرواح في لبنان.