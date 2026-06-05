مصر تدين استهداف قوات اليونيفيل بجنوب لبنان.. وتؤكد: حماية حفظة السلام ضرورة لاستقرار المنطقة

أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الذي استهدف أحد مواقع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بجنوب لبنان، وأسفر عن مقتل جندي صربي وإصابة جنديين آخرين من إسبانيا والسلفادور.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، رفضها القاطع لأي اعتداءات تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مشددة على أهمية توفير الحماية الكاملة لعناصرها وضمان أمنهم وسلامتهم خلال تنفيذ مهامهم المنوطة بهم وفق الولاية الأممية.

وشددت القاهرة على أن تمكين قوات اليونيفيل من أداء مهامها بصورة آمنة وفعالة يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الأمن والاستقرار داخل لبنان والحفاظ على حالة الهدوء في المنطقة.

كما أعربت مصر عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب صربيا في وفاة الجندي الصربي، متمنية الشفاء العاجل للمصابين جراء الاعتداء.

وجددت مصر تأكيدها على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة قوات اليونيفيل، نظرًا للدور المحوري الذي تضطلع به في دعم الاستقرار وحفظ الأمن في لبنان.