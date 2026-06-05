وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة «بروباركو» التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية تعزيز مساندة برامج خطة التنمية الاقتصادية في مصر

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد Djalal Khimdjee، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بروباركو»، ذراع تمويل القطاع الخاص التابعة ل الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك خلال فعاليات اجتماع عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد Djalal Khimdjee، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بروباركو» الوزراء لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD )، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبحضور ممثلي السفارة المصرية في باريس ، حيث شهد اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسة في ضوء الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية.

وخلال اللقاء أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على الزخم والتطور المستمر الذي تشهده العلاقات المصرية الفرنسية على صعيد الحكومات والقطاع الخاص، بدعم وتوجيه من قيادتي البلدين، وهو ما ساهم في ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على دفع مستويات الشراكة لتشمل المزيد من مجالات التعاون الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

واستعرض الدكتور أحمد رستم، حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز استدامة الانضباط المالي، وحوكمة الاستثمارات العامة، لافتًا إلى اهتمام الدولة بتعزيز التعاون مع مؤسسة بروباركو لزيادة استثماراتها وتمويلاتها للقطاع الخاص في مصر.

وفي جانب متصل، عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر التي يجري تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي، وأهميتها في خفض مخاطر تمويل المشروعات وزيادة التمويلات بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية.

وشهد الاجتماع مناقشة التنسيق المشترك للتعاون بشأن تنفيذ آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية، استغلالًا للإمكانيات الكبيرة والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مؤسسة بروباركو لتمويل القطاع الخاص.

وتُعد ProcarPro الذراع التمويلية للقطاع الخاص التابعة للوكالة الفرنسية للتنميةAgence Française de Développement (AFD)، حيث تمثل بروباركو شريكًا تنمويًا رئيسًا لمصر في دعم القطاع الخاص، من خلال توفير التمويل طويل الأجل والاستثمارات الموجهة نحو الطاقة المتجددة، والتصنيع، والبنية التحتية المستدامة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحفيز التحول الأخضر حيث تعد مصر من الأسواق الرئيسة لبروباركو في مجال الطاقة النظيفة، حيث شاركت في تمويل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم أهداف مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.

وتمثل بروباركو شريكًا تنمويًا رئيسًا لمصر في دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المستدامة، حيث بلغت التزاماتها التمويلية نحو 500 مليون يورو، بما يجعل مصر إحدى أهم وجهات عملياتها في أفريقيا.