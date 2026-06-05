الصحة العالمية: بلغ عدد الضحايا في لبنان منذ 2 مارس 14259 شخصاً بينهم 10733 جريحاً

أعلنت منظمة الصحة العالمية إرتفاع عدد الضحايا في لبنان منذ 2 مارس وحتى 4 من الشهر الحالي إلى 14259 شخصاً بينهم 10733 جريحاً.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إستشهاد 10 لبنانيين وإصابة 3 أخرين بغارات إسرائيلية على الجنوب اليوم.

ومنذ قليل ؛ أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات بالإخلاء لثلاث قرى وبلدات في جنوب لبنان قبيل غارات جوية تستهدف حزب الله.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان، أنه تم توجيه سكان عرنايا وعنقون وكفار فيلا في جنوب لبنان بالإخلاء لمسافة كيلومتر واحد على الأقل، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، قائلاً: "في ضوء انتهاكات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار واستهدافه للجبهة الداخلية الإسرائيلية، يضطر الجيش الإسرائيلي للتحرك ضده بالقوة، لا سيما في مناطقكم. ولا ينوي الجيش الإسرائيلي إلحاق أي أذى بكم".