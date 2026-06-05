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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إستشهاد 10 أشخاص وإصابة 3 بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إستشهاد 10 لبنانيين وإصابة 3 أخرين بغارات إسرائيلية على الجنوب اليوم.

ومنذ قليل ؛ أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات بالإخلاء لثلاث قرى وبلدات في جنوب لبنان قبيل غارات جوية تستهدف حزب الله.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان، أنه تم توجيه سكان عرنايا وعنقون وكفار فيلا في جنوب لبنان بالإخلاء لمسافة كيلومتر واحد على الأقل، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.


وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، قائلاً: "في ضوء انتهاكات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار واستهدافه للجبهة الداخلية الإسرائيلية، يضطر الجيش الإسرائيلي للتحرك ضده بالقوة، لا سيما في مناطقكم. ولا ينوي الجيش الإسرائيلي إلحاق أي أذى بكم".

جيش الاحتلال لبنان جنوب لبنان غارات إسرائيلية الصحة اللبنانية

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