ضربة مزدوجة للاحتلال .. استهداف دبابتي ميركافا ومواقع عسكرية إسرائيلية جنوب لبنان

أعلن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، يوم الخميس أنه استهدف تجمعا لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، في موقع نمر الجمل ودبابتي ميركافا في محيط قلعة شقيف.

وقال ​حزب الله​، في بيان إنه "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 16:00 الخميس 04-06-2026‏ تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع نمر الجمل المستحدث بمسيّرتين انقضاضيّتين".

وأضاف حزب الله في بيانه أن "مجاهدو المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 19:30 الخميس 04-06-2026‏ دبّابتي ميركافا في محيط قلعة الشّقيف التّاريخيّة بمحلقتَي أبابيل الانقضاضيّة وحقّقوا إصابات مؤكدة".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، رفض حزب الله، اتفاق وقف إطلاق النار الأخير المُبرم بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، مطالباً بانسحاب إسرائيلي كامل.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وفقاً للسلطات المحلية، ومقتل جندي حفظ سلام تابع للأمم المتحدة في تبادل إطلاق النار.