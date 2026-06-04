الصندوق العربي يدعم تطوير الرعاية القلبية في تنزانيا

افتتح السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، اليوم 4 يونيو 2026 ، البرنامج التدريبي المتخصص في مجال أمراض القلب والقسطرة القلبية الذي ينظمه الصندوق بجمهورية تنزانيا الاتحادية بمعهد القلب التنزاني بمستشفى موهيمبيلي القومي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع المؤتمر العلمي الدولي "كاردياتان" المتخصص في أمراض القلب بمدينة دار السلام بمشاركة 200 طبيب تنزاني و افريقي ، و ذلك بالتعاون مع جمعيتي من القلب للقلب والجمعية المصرية الإفريقية لأبحاث و امراض القلب.

وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكد السفير لعجوزي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الصندوق لتعزيز التعاون العربي الإفريقي في المجال الصحي، ودعم بناء القدرات ونقل الخبرات الطبية المتخصصة إلى الكوادر الإفريقية، بما يسهم في تطوير خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما نقل من خلال كلمته تحيات أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتمنياته بنجاح البرنامج التدريبي والمؤتمر، مشيداً بأهمية تعزيز الشراكات العربية الإفريقية في المجالات التنموية، ولا سيما القطاع الصحي، معربا عن تقديره لحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية ولمستشفى موهيمبيلي الوطني على تعاونهم ودعمهم في تنظيم هذه المبادرة.

ويتضمن البرنامج تدريب الأطباء والكوادر الصحية التنزانية على أحدث الممارسات في مجال أمراض القلب، إلى جانب إجراء عدد من عمليات القسطرة القلبية للحالات الحرجة، بما يعزز تبادل الخبرات ويدعم تطوير خدمات الرعاية القلبية في تنزانيا.

ويأتي هذا النشاط في إطار مسار متواصل من التعاون بين الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية والجهات التنزانية المعنية، بهدف دعم التنمية الصحية وبناء القدرات الطبية في الدول الأفريقية.